Ахеджакова назвала Карцева талантливым актером

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Лия Ахеджакова в разговоре с РИА Новости рассказала, что Роман Карцев был очаровательным человеком и талантливым актером.

Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.

"Это было лет 35 назад, мы вместе снимались — милый совершенно человек и очаровательный, но с тех пор я с ним никогда не виделась. Я как зритель могу сказать, что он талантливый очень человек", — сказала Ахеджакова РИА Новости во вторник, отметив, что после совместных с Карцевым съемок в фильме Эльдара Рязанова "Небеса обетованный" не поддерживала связи с актером.

Актриса также выразила свои соболезнования в связи с кончиной артиста.

"Это был явно чудесный, милый и талантливый человек" — поделилась Ахеджакова.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.

Настоящее имя Роман Кац. В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын.