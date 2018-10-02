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Культура

Умер народный артист России Роман Карцев

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Умер Роман Карцев (12)
(обновлено: 15:42 02.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРоман Карцев. Архивное фотоРоман Карцев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народный артист России Роман Карцев умер в Москве на 80-м году жизни, сообщила РИА Новости его директор Наталья Жеромская. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

Роман Карцев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Биография Романа Карцева
"Это случилось сегодня в больнице, в районе девяти часов утра", — подтвердили в пресс-службе Московского театра миниатюр.

На протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице. Точная причина смерти пока не известна.

Похоронят Карцева на Троекуровском кладбище в Москве, возможно — недалеко от Виктора Ильченко, в дуэте с которым артист проработал 30 лет. Вопрос о месте прощания пока рассматривается — это может быть либо театр под руководством Александра Калягина Et Cetera, либо СТД "На Страстном".

"Неповторимое чудо"

Художественный руководитель театра "Эрмитаж" Михаил Левитин считает, что со смертью Карцева мир потерял самобытнейшего комика.

Юморист, артист Роман Карцев на юбилейном вечере, посвященном 50-летию Московского театра Эрмитаж
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Роман — это мой самый близкий товарищ. Для меня его уход – это частичная потеря прошлого и частично будущего. Ведь последнее время он решил сделать со мной моноспектакль", — рассказал он РИА Новости, добавив, что собирался дать артисту роль Чарли Чаплина.

"Роман Карцев — это одно из чудес настолько неповторимых, что там, где было его место, там будет пусто. Роман и Виктор сделали свое дело, они очень хотели, чтобы людям было весело. Но, конечно, пожить можно было и дольше", – сказал Левитин.

Карцев был одним из последних представителей прекрасной советской школы, считает художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов.

"Незаменимых нет — есть такая расхожая фраза. Но заменить значение этого артиста, Романа Карцева, который вместе с Виктором Ильченко составляли великий эстрадный дуэт, это место никем никогда занято не будет", — сказал он.

Увековечить память

Артист кино и эстрады Роман Карцев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бортко назвал Карцева "чрезвычайно важным человеком" в своей жизни
Депутат Мосгордумы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что столичные власти могут увековечить память о Карцеве, если поступит такое предложение от жителей.

Он также выразил соболезнования близким Карцева.

"Он дарил улыбки, смех, радость от каждого своего выступления и общения с ним. Ушел из жизни человек, обладающий не грубым, не пошлым, а на самом деле очень тонким и ярким юмором — все это в нем замечательно было", — добавил Герасимов.

Биография артиста

Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. Еще в школе получил прозвище Артист, однако поступить в Одесское театральное училище не смог. Тогда он устроился работать на швейную фабрику и параллельно выступал в самодеятельности. В результате Карцева пригласили в студенческий театр миниатюр "Парнас-2", где он познакомился с будущим партнером по сцене Виктором Ильченко и сатириком Михаилом Жванецким.

В 1962 году Карцева увидел Аркадий Райкин и пригласил в Ленинградский театр миниатюр. Там артист проработал до 1970 года. В постановке "Волшебники живут рядом" он играл вместе с Виктором Ильченко, и их дуэт стал неразлучным.

Роман Карцев. Архивное фото
© РИА Новости / PR агентство "Статский советник"
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Большую популярность Карцеву и Ильченко принесло исполнение миниатюр Михаила Жванецкого. В 1970 году они втроем организовали Одесский театр миниатюр, открывшийся спектаклем "Как пройти на Дерибасовскую?".

В это же время Карцев заочно учился на актерском факультете ГИТИСа и окончил его в 1972 году.

В 1979 году вместе Карцев и Ильченко перебрались в Москву и стали работать в Московском театре миниатюр (ныне Московский театр "Эрмитаж"). Карцев играл в спектаклях "Когда мы отдыхали", "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов", "Чехонте в "Эрмитаже". Дуэт много ездил по стране, побывал на Байкало-Амурской магистрали, Дальнем Востоке, Камчатке.

С 1987 года Карцев работал в Московском театре миниатюр под руководством Жванецкого. Вместе с Ильченко играл в спектаклях "Птичий полет", "Полночное кабаре" и других, а после смерти партнера в 1992 году выступал один.

Кроме того, Карцев снимался и в кино. Впервые он появился на экране вместе с Ильченко в детском телефильме "Волшебный голос Джельсомино" (1977). Большой успех ему принесла роль Швондера в телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце" (1988), а лучшей сам артист считал роль портного Боярского в телефильме Владимира Аленикова "Биндюжник и король" (1989).

Карцев также снимался у Эльдара Рязанова в фильмах "Небеса обетованные" (1991), "Предсказание" (1993), "Старые клячи" (2000), в сериале "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко (2008), у Станислава Говорухина в фильме "В стиле jazz" (2010).

В 2000 году он получил звание народного артиста России, а в 2009-м — орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Незаурядный артист и юморист Роман Карцев
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоман Карцев начал актерскую карьеру в самодеятельном студенческом театре "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота.Артист кино и эстрады Роман Карцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Роман Карцев начал актерскую карьеру в самодеятельном студенческом театре "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота.
© PR агентство "Статский советник"Перейти в фотобанкЗаочно окончил актерский факультет ГИТИСа.Роман Карцев в роли портного Перельмутера в фильме Владимира Аленикова Улыбка бога, или чисто одесская история
© PR агентство "Статский советник"
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Заочно окончил актерский факультет ГИТИСа.
© РИА Новости / ЧижевскийПерейти в фотобанкВ 1962 году его приняли в Театр миниатюр Аркадия Райкина.Актер Роман Карцев в спектакле Московского театра миниатюр (ныне театр Эрмитаж) Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов
© РИА Новости / Чижевский
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В 1962 году его приняли в Театр миниатюр Аркадия Райкина.
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКарцев многие годы выступал на эстраде в дуэте с Виктором Ильченко.Выступают известные советские артисты эстрады Виктор Ильченко (слева) и Роман Карцев
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Карцев многие годы выступал на эстраде в дуэте с Виктором Ильченко.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНаибольшую популярность артисту принесли роли в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Мастер и Маргарита".2 ноября 2009 г. Президент РФ Дмитрий Медведев награждает орденом За заслуги перед Отечеством IV степени артиста Московского театра миниатюр Романа Карцева (Каца)
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Наибольшую популярность артисту принесли роли в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Мастер и Маргарита".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанк"Роман Карцев — это одно из чудес настолько неповторимых, что там, где было его место, там будет пусто", — считает худрук театра "Эрмитаж" Михаил Левитин.Юморист Роман Карцев на презентации своей книги Мне приснился Чаплин в магазине Библио-Глобус
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Роман Карцев — это одно из чудес настолько неповторимых, что там, где было его место, там будет пусто", — считает худрук театра "Эрмитаж" Михаил Левитин.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Удивительно талантливый человек, уникальный самородок, потрясающий артист, очень "своего" чувства юмора человек, невосполнимый", – не сдерживает эмоций режиссер и продюсер Юрий Стоянов.Юморист, артист Роман Карцев на юбилейном вечере, посвященном 50-летию Московского театра Эрмитаж
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Удивительно талантливый человек, уникальный самородок, потрясающий артист, очень "своего" чувства юмора человек, невосполнимый", – не сдерживает эмоций режиссер и продюсер Юрий Стоянов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПоследние три месяца артист находился в больнице.Тренер юниорской команды Спартак (Москва) Андрей Пятницкий, получивший премию в номинации Лучший юниорский тренер, на церемонии вручения главных футбольных премий сезона. Справа - актер Роман Карцев
© РИА Новости / Александр Вильф
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Последние три месяца артист находился в больнице.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУ Карцева остались супруга, дочь и сын.Артист кино и эстрады Роман Карцев на церемонии награждения лауреатов главной премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Скрипач на крыше в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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У Карцева остались супруга, дочь и сын.
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