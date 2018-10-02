Умер народный артист России Роман Карцев

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народный артист России Роман Карцев умер в Москве на 80-м году жизни, сообщила РИА Новости его директор Наталья Жеромская. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

"Это случилось сегодня в больнице, в районе девяти часов утра", — подтвердили в пресс-службе Московского театра миниатюр.

На протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице. Точная причина смерти пока не известна.

Похоронят Карцева на Троекуровском кладбище в Москве, возможно — недалеко от Виктора Ильченко, в дуэте с которым артист проработал 30 лет. Вопрос о месте прощания пока рассматривается — это может быть либо театр под руководством Александра Калягина Et Cetera, либо СТД "На Страстном".

"Неповторимое чудо"

Художественный руководитель театра "Эрмитаж" Михаил Левитин считает, что со смертью Карцева мир потерял самобытнейшего комика.

"Роман — это мой самый близкий товарищ. Для меня его уход – это частичная потеря прошлого и частично будущего. Ведь последнее время он решил сделать со мной моноспектакль", — рассказал он РИА Новости, добавив, что собирался дать артисту роль Чарли Чаплина.

"Роман Карцев — это одно из чудес настолько неповторимых, что там, где было его место, там будет пусто. Роман и Виктор сделали свое дело, они очень хотели, чтобы людям было весело. Но, конечно, пожить можно было и дольше", – сказал Левитин.

Карцев был одним из последних представителей прекрасной советской школы, считает художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов.

"Незаменимых нет — есть такая расхожая фраза. Но заменить значение этого артиста, Романа Карцева, который вместе с Виктором Ильченко составляли великий эстрадный дуэт, это место никем никогда занято не будет", — сказал он.

Увековечить память

Депутат Мосгордумы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что столичные власти могут увековечить память о Карцеве, если поступит такое предложение от жителей.

Он также выразил соболезнования близким Карцева.

"Он дарил улыбки, смех, радость от каждого своего выступления и общения с ним. Ушел из жизни человек, обладающий не грубым, не пошлым, а на самом деле очень тонким и ярким юмором — все это в нем замечательно было", — добавил Герасимов.

Биография артиста

Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. Еще в школе получил прозвище Артист, однако поступить в Одесское театральное училище не смог. Тогда он устроился работать на швейную фабрику и параллельно выступал в самодеятельности. В результате Карцева пригласили в студенческий театр миниатюр "Парнас-2", где он познакомился с будущим партнером по сцене Виктором Ильченко и сатириком Михаилом Жванецким.

В 1962 году Карцева увидел Аркадий Райкин и пригласил в Ленинградский театр миниатюр. Там артист проработал до 1970 года. В постановке "Волшебники живут рядом" он играл вместе с Виктором Ильченко, и их дуэт стал неразлучным.

Большую популярность Карцеву и Ильченко принесло исполнение миниатюр Михаила Жванецкого. В 1970 году они втроем организовали Одесский театр миниатюр, открывшийся спектаклем "Как пройти на Дерибасовскую?".

В это же время Карцев заочно учился на актерском факультете ГИТИСа и окончил его в 1972 году.

В 1979 году вместе Карцев и Ильченко перебрались в Москву и стали работать в Московском театре миниатюр (ныне Московский театр "Эрмитаж"). Карцев играл в спектаклях "Когда мы отдыхали", "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов", "Чехонте в "Эрмитаже". Дуэт много ездил по стране, побывал на Байкало-Амурской магистрали, Дальнем Востоке, Камчатке.

С 1987 года Карцев работал в Московском театре миниатюр под руководством Жванецкого. Вместе с Ильченко играл в спектаклях "Птичий полет", "Полночное кабаре" и других, а после смерти партнера в 1992 году выступал один.

Кроме того, Карцев снимался и в кино. Впервые он появился на экране вместе с Ильченко в детском телефильме "Волшебный голос Джельсомино" (1977). Большой успех ему принесла роль Швондера в телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце" (1988), а лучшей сам артист считал роль портного Боярского в телефильме Владимира Аленикова "Биндюжник и король" (1989).

Карцев также снимался у Эльдара Рязанова в фильмах "Небеса обетованные" (1991), "Предсказание" (1993), "Старые клячи" (2000), в сериале "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко (2008), у Станислава Говорухина в фильме "В стиле jazz" (2010).

В 2000 году он получил звание народного артиста России, а в 2009-м — орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.