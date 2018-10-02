В Москве готовы увековечить память Карцева

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Память о народном артисте РФ Романе Карцеве могут увековечить в Москве в случае поступления соответствующего предложения в столичный парламент, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов во вторник.

Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Роман Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.

"Я думаю, что вероятнее всего жители дома, местные депутата обратятся в Мосгордуму, мы конечно поддержим их обращение об увековечении его памяти табличкой", — сказал Герасимов.

Он выразил соболезнования близким Карцева и назвал его "светлым, солнечным человеком с тонким чувством юмора".

"Он дарил улыбки, смех, радость от каждого своего выступления и общения с ним. Ушел из жизни человек, обладающий не грубым, не пошлым, а на самом деле очень тонким и ярким юмором — все это в нем замечательно было", — добавил Герасимов.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.