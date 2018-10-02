Москвичи пишут об Азнавуре в книге соболезнований возле посольства Франции

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Москвичи оставляют записи о певце Шарле Азнавуре в книге соболезнований посольства Франции в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Книга установлена около главного входа в посольство на тротуаре, чтобы подойти к ней, не нужно заходить на территорию. Сейчас в книге соболезнований уже есть несколько записей на русском и французском языке — москвичи выражают соболезнования Франции и горечь от утраты "голоса эпохи".

"Спасибо за дружбу с Россией и великолепное творчество", — написала одна из женщин. По ее словам, она не приезжала к посольству специально, а просто проходила мимо. "Хоть он и был в возрасте, но, конечно, певец был голосом эпохи и мостом между СССР и Западом. В СССР его очень любили, он напоминал нам, что и в условиях холодной войны нормальных хороших людей больше", — рассказала она корреспонденту РИА Новости.

Еще одна женщина написала в книге: "Какое прекрасное лицо у маэстро. Прощай!". "Мне всегда нравились его песни", — пояснила она.

Рядом на стене посольства установлен портрет певца, лежат его диски и цветы, а также флаг Армении.

Посольство Франции в Москве располагается по адресу Большая Якиманка, 45.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости>>