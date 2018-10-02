Хазанов назвал Карцева выдающимся артистом эстрады

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Роман Карцев был выдающимся эстрадным артистом, считает художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов.

Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Роман Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.

"Умер выдающийся артист эстрады, один из последних представителей прекрасной советской школы. Незаменимых нет — есть такая расхожая фраза. Но заменить значение этого артиста, Романа Карцева, который вместе с Виктором Ильченко составляли великий эстрадный дуэт, это место никем никогда занято не будет", — сказал Хазанов РИА Новости.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.