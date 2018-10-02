Худрук театра "Эрмитаж" назвал Карцева "неповторимым чудом"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Художественный руководитель театра "Эрмитаж" Михаил Левитин назвал "неповторимым чудом" народного артиста России Романа Карцева, скончавшегося во вторник в одной из московских больниц.

"Роман — это мой самый близкий товарищ. Для меня его уход – это частичная потеря прошлого и частично будущего. Ведь последнее время он решил сделать со мной моноспектакль. Мир потерял самобытного человека, самобытнейшего комика. Он блистательно играл у меня в спектаклях по Хармсу и по Чехову, я хотел дать ему роль самого Чаплина. Роман Карцев — это одно из чудес настолько неповторимых, что там, где было его место, там будет пусто. Роман и Виктор (Ильченко, более 30 лет выступавший в дуэте с Карцевым. – Прим. ред.) сделали свое дело, они очень хотели, чтобы людям было весело. Но, конечно, пожить можно было и дольше", – сказал Левитин РИА Новости.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.

Настоящее имя Роман Кац. В 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Аркадия Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын.