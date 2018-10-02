Творчество Азнавура перешагнуло время и границы, заявила глава ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Выдающееся творчество знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура перешагнуло время и границы, считает генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Всемирно известный исполнитель умер в ночь на понедельник в возрасте 94 лет.

"Мы с глубоким сожалением узнали о кончине Шарля Азнавура. Он был не только легендарным, признанным во всем мире артистом, но и большим другом ЮНЕСКО. Его творчество, столь выдающееся и пользующееся популярностью у нескольких поколений, перешагнуло время и границы", — написано в заявлении Азуле.

По словам главы международной организации, песни, благодаря которым Азнавур получил известность, "продолжат жить в нас еще долгое время, не говоря о его выдающейся игре в кинофильмах известных режиссёров".

"Помимо уникальной и вместе с тем разносторонней творческой деятельности, Шарль Азнавур был всецело предан обществу. Мы, в частности, помним, как он мобилизовал международные усилия после ужасного землетрясения, которое обрушилось на Армению в 1988 году", — отмечают в ЮНЕСКО.

Азуле подчеркнула, что "он был неустанным послом Армении, а в 1995 году был назначен Почетным послом и Постоянным представителем Армении при ЮНЕСКО".

"Он всегда оставался большим другом ЮНЕСКО, защитником гуманистических ценностей нашей Организации, культурного разнообразия и важности образования молодых людей как лучшего средства защиты от предрассудков", — добавила генеральный директор.

Она напомнила, что Азнавур "также сделал популяризацию франкофонии одним из своих приоритетов" и добавила, что с нетерпением ждала новой встречи с ним, которая должна была состояться на следующей неделе в Ереване на саммите Франкофонии.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.