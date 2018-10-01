В Армении объявят день траура во время похорон Азнавура

ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. День траура будет объявлен в Армении во время похорон французского шансонье Шарля Азнавура, сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года.

"Во время похорон Азнавура в Армении будет объявлен день траура", — написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За время его карьеры было продано 100 миллионов дисков, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и сыграно более тысячи концертов в 94 странах.