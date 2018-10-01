Путин отметил востребованность фестиваля "Москва встречает друзей"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XV Международного фестиваля "Москва встречает друзей" и отметил, что фестиваль стал одним из самых важных и востребованных проектов фонда Владимира Спивакова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваш фестиваль, который по праву считается одним из самых важных и востребованных гуманитарных проектов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, стал большим событием в культурной жизни столицы России", — говорится в телеграмме.

Путин также добавил, что фестиваль дарит юным участникам из разных стран возможность окунуться в атмосферу творческого соревнования, продемонстрировать свои таланты на лучших концертных и выставочных площадках Москвы, в полной мере ощутить радушие и гостеприимство ее жителей.

Президент выразил уверенность в том, что нынешний, юбилейный фестиваль запомнится богатой, насыщенной программой, оставит добрые, незабываемые впечатления.

Фестиваль продлится в столице до 12 октября. Его участниками станут более тысячи талантливых детей из 50 регионов России и 32 стран. Программа фестиваля включает концерты, выставки и мастер-классы. Площадками фестиваля станут, в частности, залы Московского дома музыки, Большой театр, музей имени Пушкина. В этом году фестиваль будет посвящен Году волонтера в России, перекрестным годам РФ и Японии и России и Австрии.