Премьер Бельгии отметил, что на песнях Азнавура выросло несколько поколений

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Премьер Бельгии Шарль Мишель выразил в понедельник соболезнования в связи с кончиной французского шансонье Шарля Азнавура, отметив, что на его песнях выросло несколько поколений.

Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года.

"Мы потеряли певца, который взрастил столько поколений: 60 лет карьеры, 1 тысяча сочиненных песен", — написал премьер в своем Twitter.

Бельгийский премьер также отметил активную гражданскую позицию исполнителя по многим вопросам.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За время его карьеры было продано 100 миллионов дисков, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и сыграно более тысячи концертов в 94 странах мира.