Медведев назвал Азнавура душой и голосом великих культур Франции и Армении

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким и поклонникам французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура и отметил, что тот был душой и голосом великих культур Франции и Армении.

Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года.

"Ушел из жизни Шарль Азнавур – один из выдающихся исполнителей, который для всего мира являлся душой и голосом великих культур Франции и Армении. Он много лет собирал полные залы на своих концертах в нашей стране. Глубокие соболезнования близким певца, а также – всем многочисленным его поклонникам по всему миру, в том числе и в России", — написал Медведев в Facebook.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости>>