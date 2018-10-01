Министр культуры Франции: Азнавур более полувека был воплощением страны

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур на церемонии вручения премии Victoires de la Musique. Архивное фото

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур на церемонии вручения премии Victoires de la Musique. Архивное фото

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский певец Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция, считает министр культуры страны Франсуаза Ниссен.

Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года.

"Он пел о любви, ушедшем времени, о радости и разочарованиях жизни, о радостных мгновениях и нежной меланхолии. Один из самых больших французских певцов только что нас оставил — известный артист, вызывавший восхищение, любимый во всем мире", — написано в коммюнике министра.

Ниссен подчеркивает, что Азнавур "более полувека олицетворял то, чем является Франция".

"Посол и постоянный представитель Армении в ООН, Шарль Азнавур был человеком доброй воли, человеком щедрым, человеком преданным своим корням. Получив многое от жизни, он стремился делиться", — отмечает глава ведомства.

Она подчеркнула, что с Азнавуром "Франция потеряла одного из самых известных поэтов, настоящую легенду, которая пересекала границы и эпохи".

"Франция потеряла Шарля — знакомого, который более 70 лет уносил их в страну своих великих песен. Мои соболезнования его семье и близким", — говорится в коммюнике.

Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости>>