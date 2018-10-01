У организаторов концертов Азнавура в Москве не было с ним договоренностей

Шарль Азнавур во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

Шарль Азнавур во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Организаторы концертов Шарля Азнавура в Москве вели переговоры о новых выступлениях шансонье в России вместо ранее отмененных, но не достигли конкретных договоренностей.

Ранее в понедельник стало известно, что французский шансонье Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-агента музыканта.

"Мы вели переговоры с артистом, но конкретных договоренностей у нас не было. Соболезнования его родным и близким", — сказали РИА Новости организаторы.

В конце апреля Азнавур отменил свои выступления в России из-за неудовлетворительного самочувствия. После этого он вернулся в Париж, и состояние его здоровья пришло в норму.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости>>