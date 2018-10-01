Книги на октябрь: новинка от Пелевина и роман от Стивена Кинга и его сына

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новый роман Виктора Пелевина о стартапах и олигархах "Тайные виды на гору Фудзи", совместное творчество Стивена Кинга и его сына Оуэна в антиутопии "Спящие красавицы", книга о светлом человеке "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Николаенко и первая часть серии "Патрик Мелроуз" английского писателя Эдварда Сент-Обина ожидают читателей среди книжных новинок октября.

"Тайные виды на гору Фудзи"

Пелевина называют главным мистификатором современной литературы. Писатель с самого начала своей творческой карьеры практически не общается со СМИ и не встречается с поклонниками, а появление каждой его новой книги всегда окутано флером таинственности. Одно в его творчестве остается неизменным – каждую осень он представляет публике новый роман. Книгу "Тайные виды на гору Фудзи", публикацией которой занимается издательство "Эксмо", Пелевин посвятил проблеме русских стартапов и "мучительно трудному возвращению российских олигархов домой". Главным героем произведения становится бизнесмен Федя, уставший от земных удовольствий. На помощь ему приходит некто Дамиан, предлагающий решение проблемы. Как отметили в издательстве, Пелевин вновь обращается к своим излюбленным темам — современной России и Древнему Востоку.

"Спящие красавицы"



"Король ужасов" Стивен Кинг является автором популярных произведений в мистическом жанре, среди которых романы "Кэрри", "Сияние", "Оно", цикл "Темная башня" и многих других. Его произведения неоднократно экранизировались. Новую книгу Кинг написал в соавторстве со своим сыном Оуэном. Действие антиутопии развивается в маленьком городе в Аппалачах, привычный уклад жизни которого нарушается странным явлением: все женщины здесь впадают в сон. Попытки разбудить их оканчиваются приступами ярости и жестокости. Пока растерянные мужчины учатся жить в изменившейся реальности, в город приходит незнакомка, невосприимчивая к вирусу. На русском языке роман публикует издательство "АСТ".

"Небесный почтальон Федя Булкин"

Выпускница художественного ВУЗа Александра Николаенко долгие годы занималась книжной иллюстрацией, среди наиболее известных ее работ — "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева. При этом сама Николаенко, по ее признанию, всегда хотела писать: в прошлом году она дебютировала в большой прозе с романом "Убить Бобрыкина. История одного убийства", который принес ей победу в литературном конкурсе "Русский Букер". Этой осенью она готова представить читателям книгу "Небесный почтальон Федя Булкин". По словам писательницы, новый роман она создавала вопреки страшной развязке предыдущего произведения, стараясь показать читателю светлого персонажа. Роман выходит в издательстве "Редакция Елены Шубиной".

"Патрик Мелроуз"



Современный британский писатель Эдвард Сент-Обин мало знаком русскоязычным читателям: за 25 лет творческой деятельности он создал девять романов, в том числе, серию о Патрике Мелроузе, которая публикуется на русском впервые. Главным героем своеобразной семейной хроники становится молодой мужчина благородного происхождения, который пытается пережить травматичные события своего детства с помощью алкоголя и наркотиков. Отчасти образ Мелроуза основывается на личном опыте автора, который также страдал от зависимости в студенческие годы. Весной этого года зрители увидели экранизацию серии романов с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли, а ознакомиться с литературным первоисточником можно благодаря издательству "Азбука-Аттикус".