МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американская актриса Гвинет Пэлтроу подтвердила информацию о своем замужестве в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.

Ранее журнал People сообщил, что 46-летняя актриса вышла замуж замуж за американского сценариста, продюсера и режиссера Брэда Фэлчака.

"Я в восторге от всего!… Раньше у меня никогда не было свадьбы", — сообщила Пэлтроу журналу.

По данным издания, на церемонии в Ист-Энде Лонг-Айленда на юге штата Нью-Йорк присутствовали актер Джерри Сайнфелд, кинорежиссер Стивен Спилберг, актриса Камерон Диас и ее муж гитарист Бенджи Мэдден.

Журнал сообщает, что пара объявила о своей помолвке в январе после трехлетних отношений.