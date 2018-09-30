Путин поздравил с днем рождения актрису Веру Васильеву

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Веру Васильеву, отметив ее актерское мастерство и безграничную преданность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы по праву пользуетесь большой, искренней любовью поклонников театра и кинематографа в нашей стране. Они высоко ценят Ваш щедрый талант и актерское мастерство и, конечно, присущую Вам творческую самоотдачу и безграничную преданность профессии", — говорится в телеграмме.

Советская и российская актриса театра и кино, лауреат Сталинских премий Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года.