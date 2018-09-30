МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Премьера спектакля "Romeo&Juliet, или Милосердная земля" в постановке известного бельгийского режиссера Люка Персеваля состоится в воскресенье на Второй сцене Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ), сообщили в пресс-службе театра.

В основе спектакля – текст Люка Персеваля, созданный по мотивам пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта" и романа Димитрия Верхюпста "Библиотекарь".

Это история о том, что любовь – это путь иногда длиною в целую жизнь, вот почему не надо бояться жизни, не стоит искать в ней иные смыслы, кроме любви. Человек, обретающий любовь в любом возрасте, обретает свободу. Ни старость, ни болезнь, ни прошлые ошибки не станут препятствием к истинному триумфу освобождения души. Это вечная история, рассказанная в спектакле, адресована прежде всего молодым.

"Ромео и Джульетта – самая прекрасная любовная история на свете о человеческой мечте, тоска о прекрасном, которая живет до последнего", — сказал режиссер накануне премьеры.

Дезире Кордье, бывший библиотекарь, отец двоих взрослых детей, которые в нем уже не нуждаются, находит правильный выход: будучи в здравом уме и ясной памяти, он так умело симулирует старческое слабоумие, что семье ничего не остается делать, как определить его в дом престарелых.

Здесь он обретает свободу – свободу жить по своему усмотрению, в собственной реальности, которую он складывает из строк любимого поэта – Шекспира. Знакомый текст обретает новый смысл, когда Дезире обнаруживает, что в этом же заведении доживает свои последние дни Роза Розендалс, его Джульетта, с которой он познакомился, когда им было по 17 лет. В ту мимолетную встречу на балконе танцевального зала Дезире не решился признаться Розе в своих чувствах. Теперь он может сказать ей все, что не сказал тогда.

"Это спектакль о нашем отношении к смерти, о тоске и меланхолии, о старении. В современном медийном мире, где все должны быть непременно молодыми и счастливыми, эти темы остаются в тени", — добавил Персеваль.

Режиссер отметил, что в БДТ очень яркая художественная традиция, что худрук театра Андрей Могучий старается объединить артистов разных школ, которые органично сосуществуют, обогащая друг друга.

"Для меня огромное удовольствие работать с ними, и я счастлив, что сложился такой прекрасный ансамбль. Благодаря их русской глубине, им удается придать пространству спектакля дополнительные измерения", — сказал режиссер.

Вместе с режиссером над постановкой работали: художник Катрин Бракк, композитор – Матис Ничке, автор концепции костюмов – Ильзе Ванденбусше, художник по свету – Петер Шультхайсс.

В спектакле заняты артисты: Дмитрий Воробьев, Ируте Венгалите, Варвара Павлова, Полина Дудкина, Рустам Насыров, Мария Шульга и другие.