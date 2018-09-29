Фильм "Человек, который удивил всех" получил спецприз фестиваля в Египте

Российский актер Евгений Цыганов, исполнитель главной роли в фильме Человек, который удивил всех. Архивное фото

Российский актер Евгений Цыганов, исполнитель главной роли в фильме Человек, который удивил всех. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российский фильм "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова получил спецприз жюри Международного кинофестиваля в Эль-Гуне в Египте, сообщается на сайте смотра.

Всего в основной конкурс секции художественных фильмов были включены 14 фильмов, в том числе такие картины, как "Холодная война" Павла Павликовского, "Наследницы" Марчело Мартинесси, "Отвертка" Бассама Джарбави, "Дорогой сын" Мохамеда Бен Аттия.

Международный фестиваль в Эль-Гуне прошел во второй раз с 20 по 28 сентября.

Фильм "Человек, который удивил всех" с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях рассказывает про деревенского мужчину, который узнает, что болен раком в терминальной стадии. Лечиться ему совсем не хочется, несмотря на уговоры семьи, но однажды он узнает про сибирскую легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, и это дает ему надежду.

По словам Меркуловой, проект родился уже давно, писался довольно долго, а потом лежал несколько лет на полке, так как взяться за него "не хватало характера", но в результате фильм получил поддержку фонда Евримаж и Минкультуры. Наталья Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль в секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.