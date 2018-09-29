В США умер автор либретто к мюзиклу "Кабаре"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американский драматург, автор либретто к популярным бродвейским мюзиклам Джо Мастерофф скончался в пятницу в доме престарелых для деятелей искусства в городе Энглвуд штата Нью-Джерси на 99 году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, Мастерофф наиболее известен своими либретто к мюзиклу "Кабаре" (Cabaret) 1966 года, за которое он получил премию "Тони", и мюзиклу "Она любит меня" (She Loves Me) 1963 года.

Художественный директор театральной компании Roundabout Theatre Company Тодд Хэймс назвал Мастероффа "одним из мастеров великого американского мюзикла 20 века".

"Его "Она любит меня" и "Кабаре" помогли сформировать наш театр, для нас честь представлять их на Бродвее", — приводит слова Хэймса издание.

Мастерофф никогда не был женат и не оставил после себя наследников, отмечает газета New York Times.