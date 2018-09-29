Большой театр в субботу представит первую премьеру сезона

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Большой театр представит в субботу первую премьеру сезона — "Кандид" Леонарда Бернстайна, приуроченную к 100-летию со дня рождения композитора, сообщили в пресс-службе театра.

Юбилей легендарного американского дирижера и композитора отмечают во всем мире с необыкновенным размахом: празднование охватывает два года – с 25 августа 2017 по 25 августа 2019 года, шесть континентов и более 3 тысяч событий.

"Кандид" стал фаворитом юбилейного празднования, его шествие по сценам ведущих музыкальных театров превратилось в настоящее мировое турне. Большой театр вместе со всем музыкальным миром отмечает юбилей этого великого музыканта и первую премьеру сезона – "Кандид" — посвящает великому композитору.

"Он умел то, что было свойственно далеко не всем дирижерам того столетия – увидеть в партитуре симфонии или оперы самое сущностное и за счет этого выстроить архитектуру. Он посвятил всю свою жизнь популяризации музыки и воспитанию целых поколений музыкантов", — сказал накануне премьеры главный дирижер и музыкальный руководитель ГАБТа Туган Сохиев.

В России "Кандид" в концертном исполнении вначале прошел в Мариинском театре, 26 сентября оперетта прозвучала на Большом фестивале РНО, а премьера в ГАБТе совпадает по времени с первыми представлениями "Кандида" в Сиднейской опере.

На исторической сцене Большого театра оперетту Бернстайна увидят в полусценической версии режиссера Алексея Франдетти, на счету которого немало постановок мюзиклов и оперетт. В главных партиях выступят Алексей Долгов, Надежда Павлова, Лариса Дядькова, Петр Маркин.

Музыкальная комедия Бернстайна создана по мотивам философской повести Вольтера "Кандид, или Оптимизм", которая представляет собой сатиру на весь уклад тогдашней жизни. Она была написана композитором в послевоенные годы, но и сейчас, спустя более 60 лет, не утратила своей актуальности.

Главный герой Кандид, которого выгнали из "родового" замка, отправляется в вынужденное путешествие, во время которого на него обрушиваются самые страшные несчастья и катастрофы — землетрясения, кораблекрушения и войны.

В 1953 году драматург Лилиан Хеллман предложила Бернстайну превратить повесть Вольтера в музыкальный спектакль. "Кандид" — рекордсмен по количеству авторов, трудившихся над либретто. В Большом театре будет исполняться либретто Ричарда Уилбура.

"Кандид" продолжал традиции комической оперы и оперетты, в то же время сатирический характер истории роднит его с мюзиклом. "Важно, насколько в наши дни музыка Бернстайна, положенная на тексты провидящего Вольтера, созвучна сегодняшнему зрителю…", — подчеркнул Сохиев.

Премьерные спектакли "Кандида" на исторической сцене Большого театра пройдут 29 и 30 сентября.