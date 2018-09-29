Умер сооснователь рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американский музыкант, основатель и вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался на 77 году жизни в четверг, сообщает издание Pitchfork со ссылкой на представителя музыканта.

Согласно изданию, причина и обстоятельства смерти музыканта не уточняются, однако сообщается, что рядом с музыкантом в этот момент находилась его супруга Сюзан Балин.

Марти Балин сформировал музыкальную группу Jefferson Airplane в 1965 году. Композиции альбома группы Surrealistic Pillow, записанного два года спустя, возглавили музыкальные чарты и принесли группе международную популярность. Спустя несколько лет Балин формально покинул группу. Музыкант работал над сольными проектами, однако время от времени возвращался в коллектив и гастролировал вместе с группой.