Правитель Годунов и москвичка-сутенерша: какие сериалы не пропустить по ТВ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Анна Михалкова в неожиданном ампула хозяйки притона, необычный взгляд на эпоху царствования Бориса Годунова, мистический триллер, действие которого разворачивается на Русском Севере, и Владимир Машков в роли дирижера военного оркестра — телевизионные каналы выпускают на экраны новые сериалы. РИА Новости выбрало среди премьер самые интересные.

"Обычная женщина"

© Фото : предоставлено телеканалом ТВ-3 Кадр из сериала "Обычная женщина" © Фото : предоставлено телеканалом ТВ-3 Кадр из сериала "Обычная женщина"

Борис Хлебников, режиссер "Аритмии", снял свой второй сериал. "Обычная женщина" — это драма с детективным сюжетом и черным юмором. Главную роль исполнила Анна Михалкова, героиня которой, москвичка Марина, в свободное время занимается сутенерством.

"За детективной аркой скрывается драма семьи, история женщины под сорок, жертвующей собой ради мужа и детей, а ее жертва оказывается никому не нужной — семья рассыпается на глазах. Этот очень российский сюжет показался мне интересным и вызвал желание воплотить его на экране", — поясняет Хлебников свой замысел.

По словам Анны Михалковой, "это жесткая история с жестким юмором, природа которого мне очень импонирует". Вместе с ней в сериале снялись Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич.

"Годунов"

В исторической эпопее "Годунов" главную роль сыграл Сергей Безруков. Картина не воспроизводит другие произведения на эту тему. Возможно, в этом сериале Годунов предстанет не столь однозначным, каким его принято считать.

Эпопея охватывает период со времен Ивана Грозного вплоть до царствования Бориса. Средневековый Углич, где произошло убийство царевича Дмитрия, снимали в Суздале. В фильме участвуют Сергей Никоненко, Виктор Сухоруков, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Евгений Цыганов и Ирина Пегова, в массовых сценах — местные жители.

"Мертвое озеро"

© Фото : предоставлено телеканалом ТВ-3 Кадр из сериала "Мертвое озеро" © Фото : предоставлено телеканалом ТВ-3 Кадр из сериала "Мертвое озеро"

Авторы сериала утверждают, что "Мертвое озеро" сделано в духе легендарного "Твин Пикс" — это сдержанный и холодный мистический детектив, отсылающий к фольклору народов Русского Севера. Страдающего депрессиями столичного следователя, который приезжает в маленький северный город, сыграл Евгений Цыганов. Его герой расследует загадочное убийство дочери местного магната.

Вместе с Цыгановым в картине снимались Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Полина и Ксения Кутеповы.

Мистический триллер режиссера Романа Прыгунова (постановщик фильма "Духless") разворачивается на фоне заснеженных северных пейзажей Мурманской области, у подножия Хибинских гор и на берегу озера Большой Вудъявр.

"Медное солнце"

© Фото : предоставлено пресс-службой НТВ Кадр из сериала "Медное солнце" © Фото : предоставлено пресс-службой НТВ Кадр из сериала "Медное солнце"

Владимир Машков дирижирует военным оркестром. Действие сериала "Медное солнце" происходит в удаленном кишлаке среднеазиатской республики в 1991 году.

Военный оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что бараки пусты: полк передислоцирован срочным приказом. В итоге молодые музыканты оказываются единственными, кто может защитить местное население от боевиков.

Сериал снимался в Хиве, где не только сохранились ханские дворцы, но и чувствуется атмосфера начала 1990-х годов. Владимир Машков подошел к роли со всей скрупулезностью. Чтобы его герой выглядел в кадре правдоподобно, актер в течение трех месяцев учился дирижированию.

"Скорая помощь"

© Фото : предоставлено пресс-службой НТВ Кадр из сериала "Скорая помощь" © Фото : предоставлено пресс-службой НТВ Кадр из сериала "Скорая помощь"

В центре этой 16-серийной истории — водитель скорой, которого сыграл Гоша Куценко. На вызовах его герой спасает людей, демонстрируя удивительное чутье в диагностике и высокие врачебные навыки. Постепенно выясняется, что он — высококвалифицированный врач, несправедливо лишенный лицензии, который пытается вернуться в профессию.

За основу сценария взяли истории из реальной жизни. В съемках принимали участие настоящие врачи скорой, которые консультировали создателей сериала.