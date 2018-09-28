ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Третий фестиваль современной еврейской культуры открылся в пятницу в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора.

"В Свердловской области стартовал фестиваль современной еврейской культуры. В этом году он пройдет в третий раз. Масштабное мероприятие реализуется при поддержке правительства Свердловской области и фонда президентских грантов. Уникальный для региона социально-культурный проект представит национальное искусство во всем многообразии его жанров", — говорится в сообщении.

Первым мероприятием, которое открыло фестиваль, стал спектакль нижнетагильского драмтеатра "Поминальная молитва", познакомивший гостей с драматургическим прошлым еврейской культуры. В его основе – пьеса Григория Горина "Поминальная молитва", которую автор написал более 25 лет назад по мотивам произведений еврейского писателя Шолом-Алейхема.

"Это яркое и значимое событие в жизни уральской столицы, которое вызывает неизменный зрительский интерес. Жители региона вновь получили возможность ближе познакомиться с многогранным творчеством еврейского народа. Уникальность проекта в том, что он разножанровый. В нем представлены актуальные работы авторов в сфере музыки и кино, танцевальном и театральном искусстве. Безусловно, мероприятия такого плана имеют серьезный созидательный потенциал, способствуют развитию идей толерантности в обществе, расширяют кругозор, укрепляют социально-культурные связи между людьми", – говорится в приветственном адресе губернатора Евгения Куйвашева, который цитирует департамент.

Главная задача фестиваля – показать значимость развития современного еврейского сообщества Екатеринбурга как части многокультурного российского общества, дополняя тем самым культурную атмосферу самого города.

"Идея этого фестиваля возникла из понимания того, что большой пласт еврейской культуры мало известен широкой публике. Его программа формировалась из запросов жителей региона, представителей еврейского народа. Многие интересуются театральным искусством, танцами, фотографией, хотят больше узнавать про свой язык в целом – и все это мы вместили в фестиваль современной еврейской культуры", – приводятся в сообщении слова директора екатеринбургского еврейского культурного центра "Менора" Ирины Гуткиной.

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