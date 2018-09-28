Выходные в Москве: Рихтерфест и юбилей Beat Film Festival

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Выставка о салоне баронессы Эттинген, работы современного российского художника Uno Moralez, выступление "СБПЧ", фестиваль новой экспериментальной музыки Рихтерфест, а также открытие юбилейных показов Beat Film Festival пройдут в Москве на этих выходных.

Выставки

В Пушкинском музее открылась выставка "Парижские вечера" баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера". Центральной темой выставки стал салон Эттинген — одна из ключевых точек на художественной карте Парижа начала XX века, место встреч новаторов в искусстве – художников, литераторов, критиков и музыкантов.

Апартаменты на бульваре Распай на Монпарнасе, декорированные африканской скульптурой, были привлекательны для талантов, творивших во всех видах искусства. За долгие годы баронесса Эттинген и Серж Фера сумели придать импульс десяткам авангардных проектов и на равных участвовать в них: в их "ближнем круге" были Пабло Пикассо, Жорж Брак, Анри Матисс, Андре Дерен, кубисты "Золотого сечения" и итальянские футуристы, мастера Парижской школы, поэты Гийом Аполлинер и Жан Кокто. Именно Эттинген и Фера одними из первых открыли художника Анри Руссо и начали собирать его картины.

© Анри Руссо, 1909 Анри Руссо. Картина. "Муза, вдохновляющая поэта" (Поэт и муза). Портрет поэта Гийома Аполлинера и художницы Мари Лорансен. 1909 © Анри Руссо, 1909 Анри Руссо. Картина. "Муза, вдохновляющая поэта" (Поэт и муза). Портрет поэта Гийома Аполлинера и художницы Мари Лорансен. 1909

В Мультимедиа Арт Музее открылась первая масштабная выставка одного из самых интригующих и загадочных современных российских художников Uno Moralez "О том, что помнишь, позабудь". В экспозицию вошли серии, созданные автором за последние десять лет.

В работах Uno Moralez мистическая атмосфера сочетается с антуражем перестройки, стилистикой видеоигр и японских комиксов манга 1970–1990-х годов. Чуткость художника к мельчайшим деталям, проработка персонажей и ситуаций переносят зрителя в параллельные измерения, наполненные скрытыми страхами и фантазиями. Uno Moralez развивает нарратив, постепенно добавляя инородные элементы в каждом последующем кадре, тем самым приметы привычного мира разрушаются, теряют свои функции, и персонаж (как и зритель) неизбежно сталкивается с существами или силами, не поддающимися рациональному объяснению, рассказывают в музее.

© Uno Moralez. Предоставлено галереей «Триумф» Uno Moralez. Les Maitres. 2011. Анимация. Предоставлено галереей «Триумф» © Uno Moralez. Предоставлено галереей «Триумф» Uno Moralez. Les Maitres. 2011. Анимация. Предоставлено галереей «Триумф»

Концерты

В субботу в Главclub выступит группа "СБПЧ". Этой весной у коллектива вышла очередная пластинка "Мы не спали, мы снились", на которой гостят певица Наадя и рэпер Томас Мраз.

"Новый альбом — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет своё… Зрителей концерта группа приглашает стать частью одного большого путешествия – выступление будет построено вокруг тонкой грани реальности и сна. Масштабные декорации, мэппинг и киловатты света. Специальный гость концерта – Thomas Mraz", — подчеркивают организаторы.

В этот же день в Pluton'е пройдет фестиваль новой экспериментальной музыки Рихтерфест. Посетителей ждет шестнадцать живых выступлений на двух сценах, в частности на фестивале выступят трио ливанцев Sharif Sehnaoui и Mazen Kerbaj с легендарным Tony Buck из The Neck, афрофутуристка Moor Mother, опирающаяся в своем творчестве на целый спектр традиций африканской музыки, от фри-джаза до хип-хопа, а также представительница притягивающей все больше и больше внимания египетской сцены новой музыки певица Nadah El Shazly.

Театр

В Мастерской Петра Фоменко пройдет спектакль "Волки и овцы" по произведению Александра Островского.

"Этот спектакль, очень бережный по отношению к классику, открывает в произведении совершенно новые грани. Здесь и переливы света, и "разомкнутость" пространства, и легкая грусть, и поэзия ушедшего мира русской усадьбы — чеховский импрессионизм, и, конечно, юмор. Собственно сюжет пьесы — аферы с векселями — подается остро, подчас гротескно. Современные ассоциации не подчеркиваются режиссером, они приходят сами собой", — рассказывают в театре.

В Театре русской песни пройдет мюзикл "Последнее испытание", в котором сочетаются жанр мюзикла и рок-оперы. По сюжету, Великий Чародей в своем стремлении к абсолютной власти решает завладеть всем миром и стать богом, но на его пути появляется Светлая Жрица. Это история о любви и гордости, выборе и предательстве, и об испытании, которое должен пройти Чародей.

"Зрители увидят совершенно новую версию мюзикла, с уникальными костюмами на границе жанров фэнтези и постапокалипсиса, и долгожданными декорациями-трансформерами, а также материалом, специально написанным композитором и автором либретто", — обещают организаторы. В постановке примут участие актеры мюзиклов Елена Бахтиярова, Андрей Бирин и Ростислав Колпаков.

Кино

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival отметит свое десятилетие показами фильмов в шести городах России. Откроются показы в Москве фильмом "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине". B-Movie был впервые показан на Берлинском кинофестивале в 2016 году, в том же году состоялась его премьера на Beat Film Festival. Фильм о неформальной, творческой и безумной ночной жизни Берлина 80-х годов с участием Ника Кейва, Бликсы Баргельда, Дэвида Боуи, Тильды Суинтон и многих других, стал одним из самых успешных за всю историю фестиваля — его посмотрели более 7 тысяч человек по всей России.

© Йорг А. Хопп, Клаус Маек, Хейко Ланж / 2015 Кадр из фильма "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине" © Йорг А. Хопп, Клаус Маек, Хейко Ланж / 2015 Кадр из фильма "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине"

На фестивале американского кино Amfest покажут фильм-победитель фестиваля "Сандэнс" "Неправильное воспитание Кэмерон Пост". По сюжету в начале девяностых Кэмерон в исполнении Хлои Грейс Морец учится в благопристойной школе, а после уроков предается любви с одноклассницей, которую почитает за идеал. Однако счастье длится недолго, и после того, как их роман из тайного становится явным, опекунша Кэмерон отправляет девочку в религиозный интернат God's Promise: там под чутким руководством наставников, преподобного Рика (Джон Галлахер-младший) и директрисы-психолога Лидии Марш (Дженнифер Эль), подростков избавляют от влечения к своему полу.