Маккартни назвал свою единственную песню, понравившуюся Леннону

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сэр Пол Маккартни в интервью "60 minutes" заявил, что за все время Джон Леннон только однажды похвалил его песню, написанную для The Beatles.

Британский музыкант рассказал, что его единственной композицией, о которой Леннон высказался положительно, стала "Here, There and Everywhere" из седьмого альбома группы "Revolver".

Прослушав ее, Леннон сказал: "Это действительно хорошая песня, дружище. Мне нравится эта песня", — вспоминает Маккартни.

"Я храню это в памяти по сей день. Это на самом деле жалко", — добавил музыкант.

Маккартни также признался, что между двумя участниками "Ливерпульской Четверки" существовало соперничество, хоть и не открытое.