Театр "Эрмитаж" представит премьеру спектакля "Цари" по Пушкину и Есенину

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Премьеру спектакля "Цари" по трагедии Александра Пушкина и драматической поэме Сергея Есенина представит 28 сентября Московский театр "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе театра.

"Цари" — спектакль, в основу которого легли трагедия Пушкина "Борис Годунов" и поэма Есенина "Пугачев". Постановку создавали художественный руководитель "Эрмитажа" режиссер Михаил Левитин в соавторстве с художником Сергеем Бархиным и композитором Владимиром Дашкевичем.

Спектакль, связывающий два века русской истории, самые непростые, но одновременно и яркие страницы, освещенные светом великой поэзии Пушкина и Есенина. Для каждого из этих гениев отношения поэта и власти – одна из важнейших тем в их творчестве. Пушкин и Есенин проникают туда, куда невозможно проникнуть обычному человеку, их замысел глубже, чем просто история царей и бунты, чем рассказ о "Государстве Российском".

"Важно даже не взаимоотношение поэта и власти… Важно разглядывание власти поэтами. Невероятные впечатления двух русских гениев, их слова, их произведения искусства… Два великих замысла о знаменитых личностях истории российского государства", — сказал Левитин накануне премьеры.

Создатели "Царей", отчасти отдавая дань легендарному спектаклю театра на Таганке "Пугачев" в постановке Юрия Любимова, вводят в ткань постановки не только тексты трагедий, но и в противовес им – комические интермедии известного советского драматурга Николая Эрдмана. Спектакль "Цари" — это шаг в сторону осмысления вечного диалога между поэтом и властью, шаг в сторону отечественной истории и понимания того, что же объединяет такие непохожие друг на друга эпохи.

В спектакле заняты Борис Романов, Владимир Шульга, Екатерина Тенета, Галина Морачева, Аля Никулина, Станислав Сухарев, Данила Шевченко, Константин Тумилович, Сергей Бесхлебнов, Анна Богдан и другие.

Премьерные показы пройдут 28 и 29 сентября.