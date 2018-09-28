Путин поприветствовал участников российско-финляндского культурного форума

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIX Российско-финляндского культурного форума, отметив важность его места в культурной и общественной жизни обеих стран, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия XIX Российско-финляндского культурного форума. Ваш форум занимает важное место в культурной и общественной жизни обеих стран, даёт хорошую возможность для неформального, конструктивного диалога по многим вопросам наших добрососедских отношений", — говорится в приветствии.

Путин отметил насыщенность повестки форума, добавив, что в центре внимания — актуальные задачи развития трансграничного туризма, а также расширения обменов по линии культурных учреждений. Кроме того, предстоит рассмотреть перспективы взаимодействия российских и финляндских учёных в изучении общей истории, богатого духовного наследия двух стран.

Президент выразил уверенность в том, что дискуссии форума будут интересными, содержательными и плодотворными, послужат дальнейшему наращиванию двусторонних гуманитарных связей, упрочению дружбы, взаимопонимания и доверия между народами России и Финляндии.

"Искренне желаю вам успешной совместной работы и всего самого доброго", — добавил Путин.