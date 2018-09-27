В сети появился новый трейлер фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый трейлер фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" опубликован в сети. В центре сюжета — большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее: истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом.

"Это фильм о любви в обстоятельствах стройки Крымского моста. Действие начинается в 40-е, во время войны, и заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту", — отметила автор сценария Маргарита Симоньян.

До начала работы над картиной авторы несколько раз приезжали на мост: смотрели стройку, знакомились и общались с людьми. "Некоторые послужили для меня прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча — капитана катера — полностью списан с человека со стройки", — пояснила сценарист.

Съемки также проходили одновременно со стройкой. Атмосфера вокруг вдохновляла и актеров. Исполнитель главной роли Алексей Демидов рассказал в интервью РИА Новости, что масштабные работы произвели на него огромное впечатление.

"Когда заезжаешь на мост, — а до съемочной площадки еще 20 минут, — и вокруг люди строят, машины пробивают землю, понимаешь, что находишься рядом с чем-то невероятным. Если смотришь издалека, не так впечатляет, но мы практически непосредственно в этом участвовали. Может, конечно, кому-то и мешали, но я видел, что для многих строителей это было развлечение, им было любопытно", — отметил актер.

В российский прокат картина выходит 1 ноября 2018 года.