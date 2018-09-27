Площадку у памятника Николаю I в Петербурге оформят на время реставрации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют креативно оформить территорию вокруг памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади в центре города на период его реставрации, сообщил журналистам в четверг председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

"Это не будет скучная процедура реставрации за забором, это будет интересно… У нас есть пара креативных идей, как оформить это место на время реставрации", — сообщил он журналистам, не уточнив подробности.

По словам Макарова, первоначально на площадке памятника будет установлен баннер.

Установку строительных лесов вокруг памятника для его обследования перед реставрацией планировалось начать в четверг, однако городские власти перенесли эту процедуру из-за непогоды и сильного ветра, достигающего 24 метров в секунду. "Если завтра будет хорошая погода, мы начнем выставлять ограждения", — отметил Макаров.

По его словам, реставрационным работам будут предшествовать полное обследование памятника, который, по оценке главы КГИОП, находится "в очень плохом состоянии". Реставрацию осложняет и то, что к настоящему времени не сохранились чертежи, позволяющие проанализировать те технические решения, которые были применены при установке скульптуры. Конная статуя императора Николая I в XIX веке считалась техническим чудом, поскольку это была первая в Европе конная статуя на двух точках опоры.

"Мы хотим приступить к полноценной информации. Мы, честно говоря, опасаемся за состояние памятника", — сказал Макаров.

По его словам, реставрационные работы в полном объеме могут быть завершены в 2020 году. "Я думаю 2020 год, конец 2020 года — это лучший срок", — сказал глава КГИОП, уточнив, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от результатов обследования скульптуры, которая на период работ не будет переноситься с Исаакиевской площади.

Памятник императору Николаю I, созданный по заказу Александра II в память об отце, является доминантой Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга. Архитектор — Огюст Монферран. Конная статуя, торжественно открытая летом 1859 года, представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в кирасе и парадном мундире Кавалергардского полка верхом на вздыбленном коне. Точками опоры статуи служат задние ноги коня.

Реставрационные работы по итогам конкурсного отбора выполнит мастерская "Наследие". Стоимость первого этапа реставрации — около 27 миллионов рублей.