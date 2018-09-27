К 2024 году планируется капитально отремонтировать 40 детских театров

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство России рассчитывает капитально отремонтировать и реконструировать 40 детских театров, создать 660 модельных библиотек и 39 новых центров культурного развития, говорится в основных направлениях деятельности кабмина на период до 2024 года.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: количество новых построенных центров культурного развития – 39, количество созданных модельных библиотек – 660, количество реконструированных и капитально отремонтированных детских театров – 40", — говорится в документе.

Кроме того, планируется создать и реконструировать не менее 500 сельских культурно-досуговых объектов, оборудовать 1200 кинозалов в городах с числом жителей до 500 тысяч человек.