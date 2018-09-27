Киану Ривз в Сибири и русская мафия: в прокат выходит фильм "Профессионал"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат выходит криминальный триллер "Профессионал", снимавшийся в том числе и в Санкт-Петербурге. Главный герой в исполнении Киану Ривза гуляет по Сибири в осеннем пальто, охотится на медведя и братается с русской мафией. О других комичных странностях этой американской картины — в материале РИА Новости.

© Фото предоставлено "Экспонента Фильм" Съемки фильма "Профессионал" © Фото предоставлено "Экспонента Фильм" Съемки фильма "Профессионал"

Несуразности начинаются даже не с первых кадров, а уже с постера фильма — Киану Ривз изображен на фоне Москвы (район Сити и высотка), хотя за все два часа, пока идет картина, герой ни разу там не побывает. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге и алмазной столице России — городе Мирном. В англоязычном оригинале фильм называется "Сибирь", но виды заснеженной Якутии с березками снимались в Канаде.

Сперва зрители узнают о существовании некоего Петра. Именно его ищет весь фильм герой Киану Ривза — специалист по бриллиантам Лукас Хилл. Слоган картины "Один против русской мафии" оправдывается уже в первые минуты: в кадре появляются карикатурный злодей Борис Волков (в исполнении Павла Лычникова, главного "злого русского" американских сериалов) и его телохранители с массивными золотыми цепями. Мрачного советника мафиози неожиданно ласково зовут Павликом.

Все это можно было проигнорировать, если бы нелепые детали как-то компенсировались сюжетом. Но и он довольно невразумительный. Из-за незадачливого Петра герой оказывается должен мафии редкие голубые бриллианты, за которыми отправляется в Мирный. Однако несмотря на то, что у Лукаса всего два дня отсрочки, он не торопится с поисками, а проводит время, распивая водку в баре "У Максимыча".

© Фото предоставлено "Экспонента Фильм" Съемки фильма "Профессионал" © Фото предоставлено "Экспонента Фильм" Съемки фильма "Профессионал"

Можно опустить откровенно нереалистичное изображение Мирного со скандинавского вида домиками и населением в одежде американских дальнобойщиков. Но нельзя не отметить, как режиссер Мэттью Росс представляет самих россиян.

Первое же знакомство с местными жителями в лице пьяного по имени Ефрем заканчивается для Лукаса дракой из-за бутылки водки. К счастью, его подбирает сердобольная владелица кафе Катя, которая, не смутившись наличием у героя обручального кольца и предостережениями брата Ивана, тут же предлагает американцу стать любовниками.

© Фото предоставлено "Экспонента Фильм" Съемки фильма "Профессионал" © Фото предоставлено "Экспонента Фильм" Съемки фильма "Профессионал"

Окончательно забыв про бриллианты, остаток отведенного мафией срока Ривз изображает удалого заморского жениха — ходит с братьями Кати "на медведя", разучивает присказку "Птичку жалко", пьет водку и поет народные песни. В какой-то момент все действие превращается в комедию. Даже неоправданно частые постельные сцены вызывают в зале отнюдь не стыдливый смех.

Например, когда герой Ривза называет русскую возлюбленную именем своей жены, а она сквозь слезы неожиданно спрашивает: "Сколько тебе лет?" Впрочем, из этого нелепого диалога зритель узнает хоть что-то о главном герое — из просто странного грустного американца, бегающего по Сибири в легком бежевом пальто, Лукас превращается в 51-летнего иностранца, который изменяет жене с молодой россиянкой.

© Фото предоставлено "Экспонента Фильм" Съемки фильма "Профессионал" © Фото предоставлено "Экспонента Фильм" Съемки фильма "Профессионал"

Никакого развития история главного героя в следующий час экранного времени не получает. Его поступки остаются полной загадкой для зрителя. Впрочем, как и подоплека происходящего. Лукас бестолково мотается между Питером и Мирным, где в основном проводит время с новой подружкой, вместо того чтобы искать бриллианты или другое решение своей проблемы с карикатурным мафиози Борисом.

В чем же он профессионал, что за отношения у него с женой и почему он связался с неуловимым Петром — неясно. Непонятно откуда взявшийся в Петербурге друг или враг Лукаса, южноафриканский делец Винсент хочет то ли забрать бриллианты себе, то ли спасти героя от ФСБ. Спецслужбы здесь тоже, конечно, есть, и по опять же необъясненным причинам американца заставляют обмануть уже ставшего ему "братом" мафиози Бориса, угрожая лишить Катю жизни.

© Предоставлено "Экспонента Фильм" Кадр из фильма "Профессионал" © Предоставлено "Экспонента Фильм" Кадр из фильма "Профессионал"

В целом фильм — не только образец неизжитых стереотипов о России времен 1990-х, но и просто китчевое кино. Водка "Сибирская роса", песни Малинина, встречи с мафией в публичном доме на улице Рубинштейна, прощальные слова героя "скажи Кате, что ради нее я бы спалил свою хату" — все это говорит о плохом вкусе режиссера. Сложно представить, что увидел в этом сценарии Киану Ривз, выступивший вдобавок продюсером ленты.