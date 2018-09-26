Рэпер Lil Xan попал в больницу из-за "передозировки" чипсами

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Диего Линос, выступающий под псевдонимом Lil Xan, был срочно госпитализирован в США. Об этом музыкант написал в Instagram.

По словам артиста, он почувствовал недомогание после того, как поел острых кукурузных снеков. Линос поспешил заверить поклонников, что его госпитализация не связана с его прошлым лечением от наркозависимости.

"Просто хочу дать знать всем, что я был в больнице не из-за каких-то наркотиков, а, думаю, из-за того, что съел слишком много чипсов", — заявил рэпер.

Линос родился в городе Редлендс (США). Стал популярен на таких платформах, как SoundCloud и YouTube. Наибольшую известность он получил благодаря треку "Betrayed", который занял 64-е место в Billboard Hot 100.