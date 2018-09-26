В США умер актер, игравший в "Скорой помощи"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский актер Пол Васкес, сыгравший во многих популярных сериалах, скончался в Калифорнии в возрасте 48 лет, сообщает издание TMZ.

По данным издания, актера нашли без сознания в доме его отца в понедельник. Прибывшие на место инцидента медики не смогли реанимировать Васкеса. Обстоятельства смерти актера выясняются. Издание сообщает, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Пол Васкес известен по ролям в сериалах "Скорая помощь", "Как я встретил вашу маму", "CSI: Место преступления" и "Джамп стрит, 21".