В России выступит известное шоу Blue Man Group

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Всемирно известное шоу Blue Man Group выступит в России в ноябре в рамках мирового тура, а в среду 26 сентября три "блюмена" осмотрят Москву на двухэтажном автобусе и познакомятся с жителями столицы, сообщили в пресс-службе шоу.
Российская премьера легендарного шоу состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге, а с 28 ноября по 9 декабря его можно будет посмотреть в Москве в Лужниках.
Blue Man Group –международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего она известна благодаря новаторским шоу, виртуозно соединяющим пластику, музыку, современные технологии. Первое такое шоу состоялось в 1991 году в Нью-Йорке. Шоу путешествует по всему миру, с 1991 года его посмотрело более 35 миллионов человек. Группа номинирована на премию Grammy.
Главные исполнители шоу – три блюмена, любопытных лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета. Во время шоу блюменов поддерживает группа из четырех музыкантов.