В России выступит известное шоу Blue Man Group

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Всемирно известное шоу Blue Man Group выступит в России в ноябре в рамках мирового тура, а в среду 26 сентября три "блюмена" осмотрят Москву на двухэтажном автобусе и познакомятся с жителями столицы, сообщили в пресс-службе шоу.

В рамках мирового тура Blue Man Group посетит восемь городов, включая Москву. В среду 26 сентября три "блюмена"- ключевые персонажи шоу — приедут в Москву и отправятся на экскурсию на красном двухэтажном автобусе. На маршруте их следования три остановки: Арбатская площадь, Воробьевы горы и парк "Зарядье", там они будут знакомиться и фотографироваться с жителями и гостями столицы.

Российская премьера легендарного шоу состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге, а с 28 ноября по 9 декабря его можно будет посмотреть в Москве в Лужниках.

Blue Man Group –международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего она известна благодаря новаторским шоу, виртуозно соединяющим пластику, музыку, современные технологии. Первое такое шоу состоялось в 1991 году в Нью-Йорке. Шоу путешествует по всему миру, с 1991 года его посмотрело более 35 миллионов человек. Группа номинирована на премию Grammy.

Главные исполнители шоу – три блюмена, любопытных лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета. Во время шоу блюменов поддерживает группа из четырех музыкантов.