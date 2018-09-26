На фестивале РНО в честь 100-летия Бернстайна исполнят мюзикл "Кандид"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Одним из ярких событий Большого фестиваля Российского национального оркестра (РНО) в среду станет концертное исполнение мюзикла "Кандид" композитора Леонарда Бернстайна, сообщили в пресс-службе оркестра.

Исполнение мюзикла "Кандид" Леонарда Бернстайна на Большом фестивале РНО, которое состоится 26 сентября в Концертном зале имени Чайковского, посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося американского композитора и дирижера, оказавшего огромное влияние на мировую музыкальную культуру.

Основой для либретто мюзикла "Кандид" Бернстайна, который был создан композитором в 1956 году, послужила повесть Вольтера "Кандид, или Оптимизм". Путь произведения к зрителю оказался долгим и трудным: первые постановки не имели успеха, и сочинение неоднократно перерабатывалось. Сегодня мелодии часто звучат с эстрады, сам же мюзикл до сих пор редкий гость на театральной сцене.

"Кандид" — не первое сочинение Бернстайна, исполняемое РНО в рамках Большого фестиваля. В 2011 с успехом прошла российская премьера Третьей симфонии композитора "Кадиш: диалог с Богом".

Главные партии в мюзикле "Кандид" исполнят зарубежные солисты, в числе которых английский тенор Стивен Шонди, уже певший партию Кандида на сцене Немецкой оперы и Венской народной оперы. Также примут участие: лирико-колоратурное сопрано Дженнифер О Лафлин, снискавшая славу как одна из наиболее ярких современных оперных певиц Америки, обладательница премии Лоуренса Оливье в номинации "Лучшая актриса мюзикла" американка Ким Крисвелл, а также известный датский баритон Мортен Франк Ларсен. В качестве чтеца на сцену выйдет российский актер и телеведущий Александр Олешко.

За дирижерским пультом в этот вечер харизматичный американский дирижер Джозеф Олефирович. Несколько лет назад видеофрагмент с его участием произвел фурор на Youtube: исполняя "Кандид" в Венской Volksoper, маэстро покорил зрителей актерским талантом, разыграв целый спектакль за дирижерским пультом. Репертуар Олефировича широк и включает оперы, оперетты, балеты и знаменитые мюзиклы, в числе которых "Мисс Сайгон", "Красавица и чудовище", "Иисус Христос — суперзвезда".