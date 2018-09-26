На фестивале "Александринский" в Петербурге покажут спектакль "Демагог"

Здание Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра. Архивное фото

Здание Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Премьера спектакля "Демагог" состоится в среду на новой сцене петербургского Александринского театра на фестивале "Александринский".

Спектакль "Демагог" по пьесе Кирилла Фокина в постановке Хуго Эрикссена — недавнего выпускника Щукинского училища и ученика Римаса Туминаса — выпущен в рамках проекта "Александринки" "Премьеры молодых режиссеров на новой сцене".

Современный автор пьесы обратился к героическим событиям Древнего мира.

"Мы не пытаемся воспроизвести мир Древней Греции. Сценографическое решение спектакля очень условное, мы используем модульную декорацию как своеобразный конструктор, из минималистических элементов которого можно собирать в считанные секунды разные места действия", — рассказал Эрикссен РИА Новости.

Режиссер рассказал, что в простановке исследовал механизмы демагогии, которые главный герой Клеон использует для достижения своих целей, что приводит к трагическому финалу и самого Клеона, и Афины.

"Разыгрывавшаяся 2,5 тысячи лет назад в Афинах трагедия не имеет национальности. Она могла и может повториться в любое время и в любом месте", — считает Фокин.

Тема "пути наверх" и крах героя, сцены борьбы за власть и господство, выбор демократии или тоталитаризма, ответ на вопрос, что сегодня правит миром – деньги или идеология или, может быть, деньги стали основой любой идеологии.

Вместе с режиссером над постановкой работали художник-постановщик Ютта Роттэ, композитор Андрей Бесогонов, хореограф Александр Лимин.

В спектакле заняты корифеи Александринского театра Семен Сытник, Сергей Паршин, Виктор Семеновский, а также Андрей Калинин, Сергей Еликов, Валерий Степанов, Иван Ефремов, Полина Теплякова и другие.