На фестивале "Александринский" в Петербурге покажут спектакль "Демагог"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Премьера спектакля "Демагог" состоится в среду на новой сцене петербургского Александринского театра на фестивале "Александринский".
Современный автор пьесы обратился к героическим событиям Древнего мира.
"Мы не пытаемся воспроизвести мир Древней Греции. Сценографическое решение спектакля очень условное, мы используем модульную декорацию как своеобразный конструктор, из минималистических элементов которого можно собирать в считанные секунды разные места действия", — рассказал Эрикссен РИА Новости.
Режиссер рассказал, что в простановке исследовал механизмы демагогии, которые главный герой Клеон использует для достижения своих целей, что приводит к трагическому финалу и самого Клеона, и Афины.
"Разыгрывавшаяся 2,5 тысячи лет назад в Афинах трагедия не имеет национальности. Она могла и может повториться в любое время и в любом месте", — считает Фокин.
Тема "пути наверх" и крах героя, сцены борьбы за власть и господство, выбор демократии или тоталитаризма, ответ на вопрос, что сегодня правит миром – деньги или идеология или, может быть, деньги стали основой любой идеологии.
Вместе с режиссером над постановкой работали художник-постановщик Ютта Роттэ, композитор Андрей Бесогонов, хореограф Александр Лимин.
В спектакле заняты корифеи Александринского театра Семен Сытник, Сергей Паршин, Виктор Семеновский, а также Андрей Калинин, Сергей Еликов, Валерий Степанов, Иван Ефремов, Полина Теплякова и другие.