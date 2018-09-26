Театр армии покажет спектакль "Красное колесо" к 100-летию Солженицына

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Премьера спектакля по роману-эпопее Александра Солженицына "Красное колесо" пройдет в среду в Центральном театре российской армии в Москве к 100-летию со дня рождения писателя.

Эта постановка главного режиссера театра, народного артиста России Бориса Морозова станет первой премьерой нового сезона. Морозов готовился к этому событию долгие годы.

"Многотомный эпос "Красное колесо" повествует о событиях в России в период с 1914 по 1917 годы: Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях. В этом спектакле мы пытались разобраться в трагических событиях, изменивших судьбу России", — сказал Морозов накануне премьеры.

Это не первое обращение режиссера к творчеству Солженицына – в 1995 году он поставил в Малом театре его пьесу " Пир победителей". Не только зрители и критики, но и сам автор высоко оценил постановку Морозова. И вот почти спустя четверть века режиссер вновь обращается к произведениям Солженицына. Но на этот раз он делает попытку найти театральный эквивалент романа мастера, языком театра выразить глубину, яркость, неоднозначность и сложность прозы Солженицына.

По авторскому определению, роман состоит из двух "действий" и четырех "узлов". В версии театра объектами исследования стали три "узла": "Август Четырнадцатого", "Октябрь Шестнадцатого" и "Март Семнадцатого". В инсценировке, которую создала Ольга Любимова, в полной мере реализован замысел автора романа его первого действия.

Основная идея спектакля, по словам постановщика — "надо знать историю, чтобы острее чувствовать современность".

В спектакле заняты более 40 артистов, в числе которых Андрей Егоров, Алина Покровская, Александр Рожковский, Андрей Новиков и Денис Кутузов.