Голодец сообщила о создании плана популяризации театра в маленьких городах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Год театра должен способствовать изменению театрального пространства в стране, в его рамках, в частности, будет реализована программа для городов с населением от 300 тысяч человек, об этом журналистам во вторник сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец.
"Театр должен прийти в маленькие города, специальная программа в городах с населением от 300 тысяч человек будет реализована", — пояснила вице-премьер.
Она отметила, что в рамках заседания эксперты обсудили систему подготовки кадров для театральной сферы. Акцент был сделан на том, что театры необходимо продвигать в регионах.
"Внесены (в план проведения Года театра) очень важные содержательные изменения. Поставлены самые главные задачи — качественное изменение театрального пространства в нашей стране", — сказала Голодец.
При этом министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что театры в России смогут получить инфраструктурные гранты на модернизацию материально-технической базы в рамках нацпроекта "Культура". Он подчеркнул, что это позволит провести модернизацию театральных сцен по стране.