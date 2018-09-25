Голодец сообщила о создании плана популяризации театра в маленьких городах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Год театра должен способствовать изменению театрального пространства в стране, в его рамках, в частности, будет реализована программа для городов с населением от 300 тысяч человек, об этом журналистам во вторник сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Во вторник состоялось заседание организационного комитета по проведению в 2019 году в России Года театра. По его итогу Голодец сообщила, что окончательный план Года театра будет представлен 12 октября, на реализацию мероприятий в его рамках Минкульт дополнительно выделил более 1,4 миллиарда рублей.

"Театр должен прийти в маленькие города, специальная программа в городах с населением от 300 тысяч человек будет реализована", — пояснила вице-премьер.

Она отметила, что в рамках заседания эксперты обсудили систему подготовки кадров для театральной сферы. Акцент был сделан на том, что театры необходимо продвигать в регионах.

"Внесены (в план проведения Года театра) очень важные содержательные изменения. Поставлены самые главные задачи — качественное изменение театрального пространства в нашей стране", — сказала Голодец.

При этом министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что театры в России смогут получить инфраструктурные гранты на модернизацию материально-технической базы в рамках нацпроекта "Культура". Он подчеркнул, что это позволит провести модернизацию театральных сцен по стране.