На проведение Года театра дополнительно выделено почти 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Окончательный план Года театра будет представлен 12 октября, на реализацию мероприятий в его рамках Минкультуры дополнительно выделено 1 миллиард 450 миллионов рублей, сказала журналистам во вторник вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Во вторник состоялось заседание организационного комитета по проведению в 2019 году в России Года театра.

"Сейчас коллеги завершат увязку финансов с содержательным наполнением, и 12 октября окончательный план мы представим всей стране", — сказала Голодец.

Она подчеркнула, что в дополнение к обычным средствам, которые выделяются министерству культуры, на проведение дополнительных мероприятий в рамках Года театра выделен 1 миллиард 450 миллионов рублей.