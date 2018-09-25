Более 700 мероприятий пройдут в рамках "Аксаковских дней в Оренбуржье"

ОРЕНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Более 700 литературно-художественных мероприятий включено в программу Межрегиональной культурно-просветительской акции "Аксаковские дни в Оренбуржье", которая завершится 1 октября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Самое крупное событие "Аксаковской осени", посвященное 227-летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова прошло в музее-заповеднике известного писателя. На празднование собрались гости из Самарской, Ульяновской областей и Республики Башкортостан, участники Всероссийского семинара-совещания молодых писателей "Мы выросли в России", жители Бугурусланского района.

"Это уникальное место, которое своим особым магнетизмом притягивает людей. Каким бы высоким штилем мы не произносили имена, если не прочувствовать атмосферу, которую создавали их обладатели, настоящего проникновения в дух той эпохи не будет. В усадьбе Аксаковых, ставшей одним из культурных центров региона, как раз и рождается настроение, которое каждый год всех объединяет", — привели в пресс-службе высказывание министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгении Шевченко.

На празднике состоялись поэтические чтения, вручение областной литературной премии им. С.Т. Аксакова, фотовыставка, экспозиция из фондов Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова, посвященная 195-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова — сына писателя, прославленного русского публициста.

В ближайшие дни оренбуржцев ожидают тематические музейные экскурсии и театрализованный квест "Аленький цветочек"

Оренбуржье является малой родиной писателя, в имении своего деда в селе Знаменское (ныне Аксаково) он провел свои детские годы. Сергей Аксаков — литературный и театральный критик, автор книг "Записки об ужении рыбы", "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии", "Семейная хроника", известен широкому читателю как автор повести "Детские годы Багрова-внука" и сказки "Аленький цветочек".

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