На кинофестивале "Атлант" в Липецкой области покажут работы о спорте

ЛИПЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Межрегиональный фестиваль спортивных фильмов "Атлант" пройдет в Липецкой области со 2 по 4 октября; в шорт-лист конкурса вошли 70 участников в пяти номинациях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Победителей по решению профессионального жюри объявят в концертном зале "Унион", где 4 октября состоится церемония награждения и официальное закрытие фестиваля.
Кроме того, в дни фестиваля, который проходит уже в тринадцатый раз, состоятся кино-туры и творческие встречи с участниками фестиваля в Ельце, Задонске, других городах и районах. Вход для зрителей будет свободным.
"Фестиваль способствует формированию приверженности к здоровому образу жизни и спорту, что сегодня является одним из приоритетов в работе", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.