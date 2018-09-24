На кинофестивале "Атлант" в Липецкой области покажут работы о спорте

ЛИПЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Межрегиональный фестиваль спортивных фильмов "Атлант" пройдет в Липецкой области со 2 по 4 октября; в шорт-лист конкурса вошли 70 участников в пяти номинациях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

" Липчанам и гостям города представится возможность оценить лучшие художественные и документальные фильмы, телепрограммы, телесюжеты, а также клипы о спорте. В этом году на киносмотре, который стартует 2 октября в областном Центре культуры, народного творчества и кино, покажут много биографических работ. Кроме того, на "Атланте" будут представлены работы о 23 видах спорта, это самый большой охват за всю историю фестиваля. Среди конкурсных фильмов — картины из России, Азербайджана, Белоруссии, Германии", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Победителей по решению профессионального жюри объявят в концертном зале "Унион", где 4 октября состоится церемония награждения и официальное закрытие фестиваля.

Кроме того, в дни фестиваля, который проходит уже в тринадцатый раз, состоятся кино-туры и творческие встречи с участниками фестиваля в Ельце, Задонске, других городах и районах. Вход для зрителей будет свободным.

"Фестиваль способствует формированию приверженности к здоровому образу жизни и спорту, что сегодня является одним из приоритетов в работе", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.

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