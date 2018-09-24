Гастрономический фестиваль соберет тысячи гостей в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Традиционный гастрономический фестиваль "Елецкий пир для гостей со всех волостей", который откроется 29 сентября в селе Казаки Елецкого района Липецкой области, в этом году пройдет в новом формате: помимо традиционных угощений, гостей ждет дегустация свежайшего домашнего сыра разных сортов, а также мастер-классы, игровые площадки и концерты, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы обладминистрации.

"Вкусный праздник начнется в полдень на площадке "Казачья застава". Весь день будут работать фотозона "Скажите чизз", детская игровая площадка "СЫР-БОР", выставка-продажа сувениров ручной работы и другие тематические площадки. Пройдет дегустация продукции сыроделов. Для любителей творчества организованы мастер-классы, а сильные и выносливые посоревнуются в "Марафоне здоровья", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что специально для модников проведут конкурс на самый оригинальный костюм. Те, кто ценит фермерские товары и заботится об экологии, смогут приобрести эко-продукцию, принять участие в зеленой акции и посадить сад. В программе "Поет душа, танцует осень" выступят местные артисты и творческие коллективы.

"Такие праздники за последнее время стали визитной карточкой многих муниципалитетов. Они интересны как местным жителям, так и многочисленным туристам", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.

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