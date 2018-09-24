Команды из России и Германии стали победителями конкурса "Арт Вижн"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Команды из России и Германии заняли первые места в международном конкурсе видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", который проходит в рамках фестиваля "Круг света" с 21 по 25 сентября, сообщает пресс-служба фестиваля.

Конкурсные проекты участников оценивало авторитетное интернациональное жюри. Всего в этом году организаторы получили 148 заявок из 36 стран, впервые в конкурсе приняли участие художники из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и ЮАР. В финал вышли 35 работ из 16 стран.

Победителем конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" стала команда Re:sorb (Германия), в номинации "Модерн" первое место завоевала российская команда Meshsplash, в номинации "Виджеинг" также лидером стала российская команда Idwyr.

"Арт Вижн" за 8 лет существования превратился из скромного локального мероприятия в крупнейшее в своём роде международное событие. Участники конкурса не привыкли разочаровывать зрителей — их работы всегда разнообразны и изобретательны. В очередной раз "Арт Вижн" закрепил за собой статус крупнейшего в мире конкурса видеомэппинга и виджеинга", — отмечается в сообщении.

Финалисты "Арт Вижн Классик" будут демонстрировать свои работы до 25 сентября на Театральной площади на фасадах сразу трех театров: Большого, Малого и РАМТ, а финалисты "Арт Вижн Модерн" — на фасаде Большого Царицынского дворца. Участники номинации "Арт Вижн Виджеинг". показали свое мастерство 22 сентября в концертном зале "Мир".