Режиссеру из Сирии отказали в визе для участия в кинофестивале в Египте

ИЕРУСАЛИМ, 24 сен — РИА Новости. Кинорежиссер из Сирии Соудад Каадан, ранее получившая приз за лучший дебютный фильм на 75-м Венецианском кинофестивале, заявила, что власти Египта отказали ей в получении визы для посещения кинофестиваля в городе Эль-Гуна, сообщает издание из ОАЭ National.

Ранее на кинофестивале в Венеции Каадан получила приз "Лев будущего" за свой фильм "День, когда я потерял свою тень".

"Честно говоря, я не думаю, что этому есть политические причины, это просто потому, что я из Сирии", — заявила Каадан. Как отмечает издание, девушка смогла получить визы на фестивали в Венеции, Торонто и Лондоне.

"Я не работаю в посольстве в Каире или Дамаске. Я не знаю, как они выдают визы. Но это кажется странным, что посольства в Канаде, Италии и Великобритании дают мне визы, но Египет нет. Я сирийка, поэтому нет", — приводит издание слова кинорежиссера.

По данным агентства EFE, Каадан также отметила, что помимо нее, визы не смогли получить сирийские продюсер Амира Каадан и актриса Соусан Аршид.

Ранее египетские власти отказали во въезде в страну палестинскому актеру Али Сулиману, который снимался в таких картинах, как телесериал "Джек Райан", фильмы "Рай сегодня", "Уцелевший" и других. Сулиман должен был участвовать в кинофестивале в качестве члена жюри. Несмотря на то, что у актера была действующая виза, его задержали в аэропорту Каира и потребовали, чтобы он покинул территорию страны.

Сулиман заявил РИА Новости, что представители властей в аэропорту обращались с ним "как с убийцей, как с кем-то, кто совершил преступление".

"Фестиваль сделал все, что мог, чтобы поддерживать контакт со мной, но они не смогли ничего сделать. Проблема не с фестивалем, не с его руководителями, проблема в системе в Египте и службах безопасности", — отметил Сулиман.