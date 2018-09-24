Режиссеру из Сирии отказали в визе для участия в кинофестивале в Египте

ИЕРУСАЛИМ, 24 сен — РИА Новости. Кинорежиссер из Сирии Соудад Каадан, ранее получившая приз за лучший дебютный фильм на 75-м Венецианском кинофестивале, заявила, что власти Египта отказали ей в получении визы для посещения кинофестиваля в городе Эль-Гуна, сообщает издание из ОАЭ National.
"Честно говоря, я не думаю, что этому есть политические причины, это просто потому, что я из Сирии", — заявила Каадан. Как отмечает издание, девушка смогла получить визы на фестивали в Венеции, Торонто и Лондоне.
"Я не работаю в посольстве в Каире или Дамаске. Я не знаю, как они выдают визы. Но это кажется странным, что посольства в Канаде, Италии и Великобритании дают мне визы, но Египет нет. Я сирийка, поэтому нет", — приводит издание слова кинорежиссера.
По данным агентства EFE, Каадан также отметила, что помимо нее, визы не смогли получить сирийские продюсер Амира Каадан и актриса Соусан Аршид.
Сулиман заявил РИА Новости, что представители властей в аэропорту обращались с ним "как с убийцей, как с кем-то, кто совершил преступление".
"Фестиваль сделал все, что мог, чтобы поддерживать контакт со мной, но они не смогли ничего сделать. Проблема не с фестивалем, не с его руководителями, проблема в системе в Египте и службах безопасности", — отметил Сулиман.