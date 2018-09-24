Умерла заслуженная артистка России Августа Кленчина

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ведущая актриса Вологодского театра для детей и молодежи Августа Кленчина умерла в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба театра.

"Двадцать третьего сентября ушла из жизни заслуженная артистка РФ Августа Савельевна Кленчина. Коллектив Вологодского театра для детей и молодежи скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Августы Савельевны Кленчиной", — говорится в сообщении.

Зрителям Кленчина запомнилась ролями в спектаклях "Вишневый сад", "Я не вернусь" и "Вперед и с песней!".

В 2014 году актриса стала лауреатом на Международном театральном фестивале современной драматургии "Коляда-Plays".

Прощание с актрисой состоится в понедельник в 16.00 в Ритуальном зале (Советский проспект, 53).

