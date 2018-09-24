Бахрушинский музей открыл выставку, посвященную юбилею Et Cetera

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина представляет 24 сентября выставку, посвященную 25-летию московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, сообщили в пресс-службе театра.

"Мы попробуем рассказать про свой театр, который строился 25 лет и продолжается строиться и сегодня. Будем надеяться, что это движение не остановится никогда. Появятся новые люди, новые имена, новые названия…" — сказал Калягин накануне открытия выставки.

В юбилейной экспозиции – афиши спектаклей, поставленные за эти 25 лет – от первой к "Дяде Ване" Чехова в постановке Александра Сабинина до последней, созданной специально для Италии, где театр Et Cetera показывал в рамках проекта "Русские сезоны" постановку Роберта Стуруа "Ревизор. Версия" с Александром Калягиным в главной роли.

На выставке можно будет познакомиться с макетами спектаклей, костюмами, предметами и фрагментами декораций. Будут названы имена всех, с кем театр работал – артистов, режиссеров, художников. Среди них: Роберт Стуруа и Адольф Шапиро, Александр Морфов (Болгария) и Оскарас Коршуновас (Литва), Важди Муавад (Канада), Петер Штайн (Германия), Дмитрий Бертман, Александр Галин, Владимир Панков, Михаил Угаров, Роман Козак.

Авторами сценографии выступали такие выдающиеся художники, как Давид Боровский, Георгий Алекси-Месхишвили, Эдуард Кочергин, Эмиль Капелюш.

Зритель увидит тех, кто не выходит на сцену, но без которых в театре ничего не может состояться, ни один спектакль – это монтировщики, костюмеры, реквизиторы, гримеры, бутафоры, осветители.

Театр расскажет о своей насыщенной гастрольной жизни. Et Cetera представлял свои спектакли по всей России – выступал с гастролями от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга, участвовал в международных и отечественных фестивалях. Его спектакли с успехом были показы в США, Канаде, Германии, Японии, Израиле, Польше, Армении, Грузии, на Кубе, в Аргентине, Колумбии, Италии и других странах.

Экспозиция познакомит с работой театральных цехов, позволит заглянуть на репетиции. В экспозиции предстанет вся жизнь театра – трудная и прекрасная, счастливая и мучительная, радостная и волнительная.