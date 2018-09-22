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Культура

"Вполголоса не умею": солистка казачьего хора рассказала о творческом пути

(обновлено: 17:35 22.09.2018)
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© Фото : из личного архива Татьяны БочтаревойТатьяна БочтареваТатьяна Бочтарева
© Фото : из личного архива Татьяны Бочтаревой

КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости, Михаил Волкодав. Исполнительница знаменитых "Вареничков", солистка Кубанского казачьего хора Татьяна Бочтарева пришла в хор в 1971 году и не планирует покидать сцену, несмотря на переработанный вдвое стаж. В свои 65 лет она работает с молодыми солистами и планирует новый концертный сезон.

Станица Отрадная

Татьяна Бочтарева – кубанская казачка, детство которой прошло в станице Отрадной Тихорецкого района Краснодарского края. Она рассказывает, что в семье каждый обладал каким-нибудь талантом: мама пела под гитару, отец танцевал, дядя играл на баяне.

"Хорошо пели дед и баба Поля, которая до последних лет жизни была звездой на станичных свадьбах. Во мне просто все это как-то сошлось", — смеется Татьяна.

Сразу после школы, в 1971 году, ее приняли в Кубанский казачий хор, где она работает до сих пор. В свои 65 народная артистка России, заслуженная артистка Кубани и Украины Бочтарева возглавляет подразделение Кубанского хора – ансамбль "Казачья душа", является его солисткой и по-прежнему собирает аншлаги.

Кубанский казачий хор. Архивное фото
© РИА Новости / Петшаковский
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Она признается, что больше всего ей нравится выступать в тех станицах Краснодарского края, где исторически были поселения черноморских казаков, – там она общается со зрителями на родном кубанском суржике.

"Они воспринимают это с величайшим восторгом. Бросают реплики, я им отвечаю, мы беседуем. Для них я своя. Люди чувствуют, что в жизни я такая же, как на сцене. Мне не нужно ничего играть. В этом смысле мне повезло – я попала в свою профессию", — рассказывает она.

© Фото : из личного архива Татьяна БочтаревойТатьяна Бочтарева и ансамбль "Казачья душа"
© Фото : из личного архива Татьяна Бочтаревой
Татьяна Бочтарева и ансамбль "Казачья душа"

Жизнь в профессии

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© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Бочтарева рассказывает, что занималась она очень много, учить материал и репетировать приходилось даже не улице.

"Как-то муж даже сказал, что, наверное, учить материал на троллейбусной остановке не стоит, потому что люди тебя знают и неправильно поймут", — вспоминает она.

При этом, говорит Бочтарева, опускать планку нельзя и в форме нужно быть всегда: зрителя нужно постоянно удивлять, чего бы это ни стоило.

"Плясать вполноги и петь вполголоса не умею. Для того чтобы чем-то быть по-настоящему, надо этим жить. Если для человека это просто работа, ничего не выйдет. Поэтому я не выхожу из этого состояния, оно во мне живет", — объясняет она.

Бочтарева говорит, что за время работы в хоре встречала таких же, как она, — артистов, живущих профессией. На протяжении всей творческой жизни ее наставником был художественный руководитель хора Виктор Захарченко. Номер "Варенички", принесший ей широкую известность, помог сделать именно он.

"С Мишей Ковалевым, моим партнером, мы никогда не договаривались, что будем делать на сцене. У нас был постоянный экспромт. Он был очень талантливым актером", — вспоминает она.

Из Новопокровки в Японию

Бочтарева рассказывает, что за время работы объехала с гастролями десятки стран.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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"Иной раз мы с хором до тысячи километров в день проезжали на автобусе. Выходишь из него — и кажется, что работать не сможешь. Но когда стоишь за кулисами и слышишь первые позывные оркестра, откуда-то берутся силы. Для этого нужно любить то, что ты делаешь", — рассказывает она.

Артистка вспоминает, что график гастролей зачастую был настолько плотным, что она не всегда успевала собрать чемодан.

"Однажды мы должны были улетать в Японию, а нам в день отъезда поставили концерт в Новопокровке (Новопокровская, станица в Краснодарском крае – ред.). В итоге едва успели на самолет. И уже там пришлось разбирать, чем был в спешке набит чемодан", — вспоминает она.

Утрата

Бочтарева почти 30 лет была замужем за солистом хора, народным артистом России Геннадием Черкасовым, который ушел из жизни в сентябре прошлого года. Черкасов воспитывал ее ребенка от первого брака, пасынок и отчим относились друг к другу как родные, вспоминает она.

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© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Геннадий Васильевич был настоящий казак по духу, по характеру — очень сильный человек. Его дяди по матери в гражданскую из рядовых стали офицерами. Только один — у белых, другой — у красных. Представляете, какие там гены были?" — говорит Бочтарева.

Черкасов был красавцем, очень эрудированным человеком, душой компании, вспоминает она. "С таким жить и вдруг внезапно потерять – это очень тяжело", — говорит певица.

После смерти мужа она сильно заболела. Справиться с утратой, уверена она, помогла любимая профессия: "Я пришла в класс и стала репетировать. Это помогло жить дальше".

© Фото : из личного архива Татьяны БочтаревойТатьяна Бочтарева и ансамбль "Казачья душа"
© Фото : из личного архива Татьяны Бочтаревой
Татьяна Бочтарева и ансамбль "Казачья душа"

Репетиции и работа с молодежью

Бочтарева оформила пенсию еще в 45 лет, но в свои 65 оставлять сцену не планирует. Положенные по закону 25 лет профессионального стажа она переработала почти вдвое. Говорит, что указанные в трудовой книжке 48 лет "пролетели, как один счастливый день".

Она продолжает репетировать и заниматься с молодежью, не мысля себя вне репетиционной и гастрольной суеты. Сегодня Бочтарева планирует очередной концертный сезон "Казачьей души".

"Я без своей работы не могу, я ей живу и считаю, что для нее рождена. Сейчас уже не стесняюсь сказать, что в эту профессию меня привел Бог. Получается, что я живу, всю жизнь посвящая своему хобби. Это, наверное, самое главное", — заключает она.

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