Первой премьерой сезона в Театре на Малой Бронной станет комедия–рок "Тиль"

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Первой премьерой нового сезона в Московском театре на Малой Бронной станет комедия-рок в постановке художественного руководителя театра Сергея Голомазова, сообщили в пресс-службе.

Спектакль поставлен по пьесе Григория Горина, которую он создал в 1970 году по мотивам романа Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле" и фламандских легенд.

Тиль Уленшпигель обладает вольным независимым духом. Он обводит вокруг пальца власть и духовенство, одурачивает врагов и веселит друзей, переворачивая с ног на голову миропорядок патриархального феодального мира.

"Тиль – удивительное сочетание жизнелюбия, шутовства, карнавальности с обостренным чувством справедливости. Я не стремлюсь в спектакле обнажать язвы общества, мне крайне интересно понять, как рождается живой герой, — сказал Голомазов накануне премьеры. – Судьба Тиля – пример того, как в мальчишке произрастает потребность в правде, проистекающей из острого неприятия человеческой жестокости, глупости, подлости и мракобесия".

По словам режиссера, для него Тиль – даже не гимн герою, а тоска по герою, тоска по тому, чего сейчас нет — по чистому, честному, романтичному.

"Это история об идеальном гражданине и бунтаре, о том, с кем бы хотелось быть в одной компании, дружить, сидеть за одним столом…, мечта о том, с кем бы хотелось идти. Мечта во многом несбыточная, но очень важная в наше время", — считает Голомазов.

Одна из главных составляющих спектакля – прекрасная музыка композитора Геннадия Гладкова, которая звучит в новой современной аранжировке в исполнении рок-ансамбля "Темп-77" под руководством Кирилла Безродных. Авторы текстов песен – Юлий Ким, Юрий Энтин и Евгений Евтушенко.

В спектакле заняты: Леонид Тележинский, Михаил Горевой, Марина Орёл, Вера Бабичева, Дарья Грачева, Полина Некрасова и другие.