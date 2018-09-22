Новосибирский оперный театр представит премьеру балета "Коппелия"

НОВОСИБИРСК, 22 сен — РИА Новости. Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ) 22 и 23 сентября представит премьеру балета Лео Делиба "Коппелия" в постановке известного балетмейстера Михаила Мессерера, сообщил театр.

"В самой ожидаемой балетной премьере 74-го сезона классическая хореография сосуществует с современным высокотехнологичным сценическим решением, предложенным художником Вячеславом Окуневым и режиссером мультимедиа Глебом Фильштинским", — говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что "Коппелия" дополнит репертуар театра, адресованный самым юным зрителям. Возрастное ограничение балета — 0+.

Сюжет балета восходит к новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Песочный человек" о юноше, влюбившемся в механическую куклу, созданную искусным мастером Коппелиусом. Балетмейстер Артур Сен-Леон и Шарль Нюитер при написании либретто "Коппелии" переосмыслили мрачную гофмановскую историю и создали изящную комедию о ссоре и примирении влюбленных. С момента создания – почти 150 лет – "Коппелия" остается одним из самых любимых и популярных классических балетов.

"В классической балетной литературе существует всего несколько комедийных балетов, и важнейший среди них – "Коппелия". Сегодня зрители во всем мире требуют классических балетных спектаклей со сложной пальцевой техникой у балерин и виртуозным мужским танцем – то есть именно того, чем изобилует этот веселый, жизнерадостный балет", — приводятся в сообщении слова Мессерера.