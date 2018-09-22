Отрекаюсь от Запада. Михаил Ларионов и его новая русская живопись

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Солдатские будни, крестьянские Венеры, живопись, которую современники считали "некрасивой", — в Новой Третьяковке на Крымском Валу открылась первая ретроспектива Михаила Ларионова. РИА Новости пообщалось с кураторами выставки Евгенией Илюхиной и Ириной Вакар и узнало, из чего состоит мир выдающегося русского авангардиста.

Циркачки и продавщицы — любимые красотки

© Третьяковская галерея Выставка М. Ларионова. Прогулка в провинциальном городе. Около 1909 года © Третьяковская галерея Выставка М. Ларионова. Прогулка в провинциальном городе. Около 1909 года

Провинциальные зарисовки Ларионова совершенно не воспринимались публикой того времени. Заборы, убогая улица, по которой бродят свиньи, кафе, где собрались местные "франты", — художник относился к этому с большой долей юмора, пародируя в чем-то даже парадные портреты своего учителя Серова.

Ларионов любил "некрасивое". Впрочем, его работы объясняют: критерии красоты у всех очень разные. Среди любимых женских образов художника — циркачки и продавщицы: они веселые, приветливые и игривые.

Солдаты

© Третьяковская галерея Выставка М. Ларионова. Утро в казармах. 1910 год © Третьяковская галерея Выставка М. Ларионова. Утро в казармах. 1910 год

После училища художника отправили на воинскую службу. В отличие от многих других людей искусства, побывавших в армии, Ларионов не считал эти годы потерянными. Напротив, ему солдатская жизнь была интересна.

Нарочито наивные, в духе примитивизма, работы рассказывают об армейских буднях, где фоном зачастую служит "заборная живопись", различные надписи. Солдаты рисуют женщин, отмечают, сколько им еще осталось служить. Эти новые темы были открыты Ларионовым всего за три года до Первой мировой.

Выдумщик и изобретатель

© Третьяковская галерея Выставка М. Ларионова. Автопортрет в тюрбане. Около 1907 года © Третьяковская галерея Выставка М. Ларионова. Автопортрет в тюрбане. Около 1907 года

Ларионов очень быстро менялся как художник. Именно поэтому нынешняя экспозиция крайне разнообразна. Уже с первых выставок он привлек внимание и зрителей, и критиков уровнем своего мастерства.

Вскоре его работы начали покупать коллекционеры, в 1907-м первую картину приобрела Третьяковская галерея. Многие коллеги по цеху лишь мечтали о том, чтобы попасть в этот музей, а Ларионов уже был в коллекции.

Рыбы, верблюды и свиньи — любимые модели

Большинство ранних работ Ларионов писал на родине — в любимом Тирасполе. Флигель дома переделал под мастерскую, дверь снял и прямо на нее прикреплял холсты — именно поэтому многие масляные картины долго существовали без подрамников.

Ранние пейзажи в духе французского импрессионизма постепенно сменились сериями, которые публика считала приземленными. Герои его картин — обитатели провинциального города, а также гуси, волы, верблюды и свиньи.

Не Западом единым

Как и многие художники того времени, Ларионов увлекался французской живописью и хорошо ее знал. Особенно ценил Гогена, Сезанна и Ван Гога. Можно сказать, у Ларионова был свой Таити — все та же провинция с ее повседневной жизнью.

Художник вдохновлялся русским бытом и фольклором. Один из образцов для подражания — уличные вывески. Кроме того, Ларионов интересовался Японией и Турцией, хотя так никогда там и не побывал. Его идея состояла в том, что новая русская живопись должна порвать с Западом и обратиться на Восток. С ним соглашалась и жена, художница Наталья Гончарова, говорившая: "Я отряхаю прах Запада со своих ног и устремляюсь на Восток".